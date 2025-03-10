Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла более 340 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены два танка ВСУ, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять бронетранспортеров, 10 боевых бронемашин, 13 автомобилей.

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства в понедельник, 10 марта.

Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 340 военнослужащих.

Помимо этого, уничтожены два танка ВСУ, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять бронетранспортеров, 10 боевых бронемашин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также склад боеприпасов и шесть пунктов управления БПЛА.

Отмечается, что двое украинских военнослужащих сдались в плен.