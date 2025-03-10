Из-за коммунальной аварии на улице Зубковой в Рязани частично перекрыли дорогу
«Сейчас „движуха“ там начинается. Одна полоса рабочая, движение плотное. Планируйте маршрут», — отметил очевидец.
Из-за коммунальной аварии на улице Зубковой в Рязани частично перекрыли дорогу. Об этом сообщается в паблике «Новости Рязани Вконтакте».
По словам местных жителей, на улице Зубковой вечером 9 марта произошел «прорыв».
"Сейчас «движуха» там начинается. Одна полоса рабочая, движение плотное. Планируйте маршрут", — отметил автор поста.