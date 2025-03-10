Иностранца осудят за попытку кражи в Рязанской области

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение (ч.3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Иностранца осудят за попытку кражи в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2025 года 21-летний обвиняемый ночью проник в здание предприятия в Захаровском районе, в котором работал скотником. Он спилил петли дверцы сейфа, где находились 3,7 млн рублей, однако не смог их забрать и скрылся.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение (ч.3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Фигуранта заключили под стражу.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее УМВД по региону сообщило о задержании мужчины.