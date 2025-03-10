ГАИ и РЖД проведут совместные рейды в Рязанской области

Профилактические мероприятия пройдут с 10 по 21 марта.

ГАИ и РЖД проведут совместные рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Профилактические мероприятия пройдут с 10 по 21 марта.

Отмечается, что с начала года на переездах региона в границах МЖД не было зарегистрировано ни одного ДТП, в 2024 году произошла одна авария, в 2023 году — 3.

Как правило, все столкновения автотранспорта с подвижным составом являются результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытаются проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращают внимания на звуковые сигналы.