FT: Украина рассматривает"частичное перемирие" с Россией

По данным издания, в качестве шагов к возобновлению передачи разведданных и поставке вооружений от США Киев рассматривает прекращение дальних ударов беспилотниками и ракетами, а также атак в Черном море.

Украина рассматривает"частичное перемирие" с Россией. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, в качестве шагов к возобновлению передачи разведданных и поставке вооружений от США Киев рассматривает прекращение дальних ударов беспилотниками и ракетами, а также атак в Черном море. Отмечается, что прекращение военной поддержки от США привело Украину к потере части контролируемой ими российской территории в Курской области.

Переговоры между Украиной и США начнутся в понедельник в Саудовской Аравии. По данным издания, тактика украинских переговорщиков изменилась — если раньше они настаивали на гарантиях безопасности перед прекращением огня, сейчас главным пунктом будет нормализация отношений с США, для чего нужно показать готовность к переговорам с Россией. В дальнейшем стороны будут обсуждать прекращение воздушных атак, операций на море и ударов по энергетической инфраструктуре.