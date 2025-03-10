Economist: в случае провала переговоров с США Украина не получит второго шанса

В случае провала переговоров, по словам журналистов, Украину обяжут пойти на те условия урегулирования конфликта, о которых Россия и США договорятся без ее участия.

В случае провала очередных переговоров с США Украина не получит второго шанса. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщило издание RT со ссылкой на Economist.

Как отметили в публикации, провал Украиной переговоров может привести к еще большему давлению со стороны США.

«Ставки на переговорах во вторник как никогда высоки. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс», — говорится в сообщении.

В случае провала переговоров, по словам журналистов, Украину обяжут пойти на те условия урегулирования конфликта, о которых Россия и США договорятся без ее участия.