Дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Рязань» поздравил автолюбительниц с 8 Марта

Дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Рязань» сделал Международный женский день особенным для женщин-автомобилистов, подготовив для них приятный сюрприз. В субботу, 8 марта, совместно с сотрудниками ГИБДД в городе прошла акция «Цветочный патруль».

«Это уже добрая традиция для ГК „Автоимпорт“. В такой замечательный день мы рады дарить улыбки, позитивные эмоции и праздничное настроение вместе с брендом VOYAH», — отметил Андрей Ломунов, руководитель отдела продаж «VOYAH Автоимпорт Рязань».

На улице Дзержинского инспекторы ДПС остановили автомобили, за рулем которых были женщины, чтобы поздравить их с праздником. Каждой автоледи вручали цветы и подарки, создавали атмосферу весеннего праздника и хорошего настроения.

Праздничная акция «Цветочный патруль» еще раз доказала, что внимание, забота и приятные сюрпризы делают повседневные поездки радостнее и комфортнее!

О бренде VOYAH:

Дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Рязань» является частью Группы Компаний «Автоимпорт», которая занимает ведущие позиции на автомобильном рынке региона.

Бренд VOYAH был основан в 2018 году и ориентирован на глобальные продажи. Концерн DongFeng Motor Corporation, обладая 53-летним опытом в автомобилестроении, создал новое подразделение, призванное занять лидирующие позиции в сегменте премиального электротранспорта.

VOYAH изменил представления о премиальных электромобилях, сочетая инновационный дизайн, высокое качество и передовые технологии. Этот бренд стал ответом на вызовы современности, предлагая автомобили нового поколения.