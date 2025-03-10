Цветочный патруль: «HONGQI Рязань» поздравил автолюбительниц с 8 Марта

8 марта дилерский центр «HONGQI Автоимпорт Рязань» преподнес сюрприз женщинам-автомобилистам. Совместно с ГИБДД была проведена акция «Цветочный патруль». Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автоимпорт».

На улице Дзержинского инспекторы ДПС останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, проверка документов отошла на второй план — вместо стандартных процедур женщин ждал приятный сюрприз. Полицейские поздравляли автолюбительниц с праздником, вручали им цветы и подарки от дилерского центра «HONGQI Рязань».

«Эта акция уже давно стала символом ГК „Автоимпорт“. Теперь к нашему портфелю присоединился новый, амбициозный бренд HONGQI, и сегодня мы рады поздравлять девушек от его имени, а заодно знакомить их с этим интересным автомобилем», — отметил руководитель отдела продаж «HONGQI Рязань» Андрей Ломунов.

Он пожелал прекрасным автолюбительницам удачи на дорогах, ярких эмоций и весеннего настроения!

О бренде HONGQI:

Дилерский центр «HONGQI Рязань» является частью Группы Компаний «Автоимпорт» — лидера автомобильного рынка региона.

HONGQI — это премиальная марка, которая появилась в 1958 году в составе первого автомобильного завода в Китае FAW. Автомобили HONGQI предназначались исключительно для высокопоставленных чиновников, и именно поэтому высокие стандарты качества встроены в ДНК марки с момента их появления. Сегодня HONGQI доступен каждому ценителю комфорта и инноваций, а его популярность в России стремительно растет.

Кроме продажи новых автомобилей, «HONGQI Рязань» предлагает широкий спектр услуг: реализацию авто с пробегом, страхование, продажу оригинальных запасных частей, сервисное обслуживание и малярно-кузовной ремонт.