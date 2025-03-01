В Скопине местная предпринимательница разбила окно сковородкой в доме работника
Отмечается, что владелица кафе регулярно задерживала мужчине зарплату и придумывала новые штрафы. Молодой человек решил на работу не выходить.
В Скопине местная предпринимательница разбила окно сковородкой в доме работника. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».
Отмечается, что владелица кафе регулярно задерживала мужчине зарплату и придумывала новые штрафы. Молодой человек решил на работу не выходить.
Женщина пришла к нему домой и била сковородкой по двери и окну. В итоге разбила стекло.