В Скопине местная предпринимательница разбила окно сковородкой в доме работника

Отмечается, что владелица кафе регулярно задерживала мужчине зарплату и придумывала новые штрафы. Молодой человек решил на работу не выходить.

В Скопине местная предпринимательница разбила окно сковородкой в доме работника. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».

Отмечается, что владелица кафе регулярно задерживала мужчине зарплату и придумывала новые штрафы. Молодой человек решил на работу не выходить.

Женщина пришла к нему домой и била сковородкой по двери и окну. В итоге разбила стекло.