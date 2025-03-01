В Рязанской области произошло смертельное ДТП
В аварии погибли два человека.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась на 334-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе.
Там столкнулись три автомобиля: «Тойота РАВ 4», «Лада Приора» и «Лада Калина».
В результате происшествия водитель, а также пассажир «Тойоты» обращались за медицинской помощью.
Водитель «Приоры» 54-х лет и его пассажир в возрасте 48 лет погибли на месте.
Проводится проверка.