В Рязани на Лыбедском бульваре отпраздновали Масленицу

Гости отметили проводы зимы свежеиспеченными блинами и горячим чаем из огромного трехсотлитрового самовара.

В Рязани на Лыбедском бульваре отпраздновали Масленицу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коротко. Культурно».

Гости отметили проводы зимы свежеиспеченными блинами и горячим чаем из огромного трехсотлитрового самовара, а также традиционными масленичными забавами, детскими конкурсами, выступлениями рязанских народных коллективов и скоморохов на ходулях.