Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 88.26 0.56 01/03
ЦБ EUR 91.57 -0.47 01/03
Нал. USD 91.50 / 90.91 01/03 16:25
Нал. EUR 95.00 / 95.87 01/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
8 597
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
7 936
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
13 126
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
14 812
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани на Лыбедском бульваре отпраздновали Масленицу
Гости отметили проводы зимы свежеиспеченными блинами и горячим чаем из огромного трехсотлитрового самовара.

В Рязани на Лыбедском бульваре отпраздновали Масленицу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коротко. Культурно».

Гости отметили проводы зимы свежеиспеченными блинами и горячим чаем из огромного трехсотлитрового самовара, а также традиционными масленичными забавами, детскими конкурсами, выступлениями рязанских народных коллективов и скоморохов на ходулях.