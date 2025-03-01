В России запретили заключать под стражу тяжелобольных женщин с детьми
Изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс России.
В России запретили заключать под стражу тяжелобольных женщин с детьми. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что соответствующий закон подписал Владимир Путин. В нем речь идет о тех, кто совершил преступления ненасильственного характера.
В каких случаях арест этих лиц все-таки возможен:
- при совершении преступлений средней тяжести с применением насилия или угрозой его применения,
- при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при невозможности применения более мягкой меры пресечения.