В России запретили заключать под стражу тяжелобольных женщин с детьми

Изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс России.

В России запретили заключать под стражу тяжелобольных женщин с детьми. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что соответствующий закон подписал Владимир Путин. В нем речь идет о тех, кто совершил преступления ненасильственного характера.

В каких случаях арест этих лиц все-таки возможен: