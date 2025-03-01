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В России вступили новые правила для поступления в вузы
Одним из самых значительных изменений является введение единых сроков приема документов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Этот период начнется 20 июня и завершится 1 сентября для бюджетных мест, а для контрактного обучения и дополнительного набора прием продлится до 1 октября.

В России вступили новые правила для поступления в вузы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Минобрнауки.

Одним из самых значительных изменений является введение единых сроков приема документов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Этот период начнется 20 июня и завершится 1 сентября для бюджетных мест, а для контрактного обучения и дополнительного набора прием продлится до 1 октября.

Согласно новым правилам, абитуриенты могут одновременно участвовать в конкурсе по пяти специальностям и направлениям подготовки в каждом вузе. Ранее вузы самостоятельно устанавливали это количество.

Введен новый конкурсный механизм для абитуриентов, обладающих средним профессиональным или высшим образованием. Это позволит обеспечить более справедливый отбор студентов.

Теперь абитуриенты имеют возможность получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. К ним могут относиться результаты участия в конкурсах или наличие дополнительного образования по соответствующим образовательным программам.

С апреля 2025 года абитуриенты смогут подавать документы для поступления через портал «Госуслуги». Это касается не только бакалавриата и специалитета, но также магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования.

Еще одно значительное изменение связано с процедурой зачисления. Теперь абитуриенты не обязаны предоставлять оригинал документа об образовании при поступлении на бюджетные места. В качестве подтверждения готовности к зачислению достаточно подать заявление о согласии на зачисление только в один вуз.