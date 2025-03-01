В Минобрнауки прокомментировали возможную реорганизацию рязанского радиоуниверситета

Никаких документов от вуза в ведомство не поступало.

В Минобрнауки прокомментировали возможную реорганизацию рязанского радиоуниверситета. Об этом пишет «КП-Рязань».

В ведомстве сообщили, что решение о реорганизации или ликвидации госвуза должна изначально принять специальная комиссия. В ее состав входят представители Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, общественных объединений, субъектов РФ, объединений работодателей.

Никаких документов от рязанского вуза в Минобрнауки не поступало.

Ранее информацию прокомментировали в радиоуниверситете.