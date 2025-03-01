Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых иностранцев из РФ
Иностранцы нарушили законодательство России.
Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых иностранцев из РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Депортации подлежали 7 граждан стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии, которые ранее были осуждены за различные преступления — убийство, грабеж, кражи, незаконный оборот наркотиков и организацию незаконной миграции.
Выдворению подвергся гражданин страны Средней Азии, задержанный полицейскими за нарушения миграционного законодательства.
Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за их счет в страны гражданской принадлежности.