Mash: ВСУ готовят контрудар на Покровском направлении

По данным канала, противник хочет ударить по российским военным в районе Успеновки и Удачного.

ВСУ готовят контрудар на Покровском направлении. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что туда стянули до 8000 самых подготовленных солдат — 59-я штурмовая, 32-я и 42-я механизированные и 425-й штурмовой полк ВСУ. А также элитная 15-я, 55-я и 107-я артиллерийские бригады.

По данным канала, противник хочет ударить по российским военным в районе Успеновки и Удачного.