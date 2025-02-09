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Жительница Рязанской области отметила 90-летний юбилей
Жительнице Ермишинского района исполнилось 90 лет в воскресенье, 9 февраля.

Жительница Ермишинского района Мария Шкаликова в воскресенье, 9 февраля, отметила 90-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Всю жизнь женщина прожила в селе Вышуры.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было шесть лет. Отец и старший брат не вернулись с фронта.

После окончания школы Мария Шкаликова поступила в Касимовское педагогическое училище, но по семейным обстоятельствам бросила учебу.

Пошла работать на ферму, до выхода на пенсию была дояркой. За высокие показатели в работе неоднократно награждалась почетными грамотами и денежными премиями, говорится в сообщении. Избиралась депутатом сельского и районного Советов.

У женщины есть сын и дочь.