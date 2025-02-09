За ночь над российскими регионами уничтожили 35 украинских БПЛА
18 беспилотников сбили над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.
Ночью 9 февраля над российскими регионами уничтожили 35 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.
18 украинских беспилотников перехватили над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем.
По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.