За ночь над российскими регионами уничтожили 35 украинских БПЛА

18 беспилотников сбили над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.