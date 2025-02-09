В Госдуме подготовили законопроект о сокращенной рабочей неделе

Изменения хотят внести в Трудовой кодекс РФ.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект о сокращенной на час рабочей неделе. Об этом 9 февраля сообщило ТАСС.

Предлагается накануне выходных дней сократить рабочий день на час при пятидневной работе. Изменения хотят внести в Трудовой кодекс РФ.

Как отметил Ярослав Нилов, стороны трудовых отношений и сейчас вправе установить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, однако «в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно».