В ДТП в Бурятии пострадали семь человек

В Бурятии произошло ДТП. Об этом 9 февраля сообщили в соцсетях местной ГАИ.

По предварительным данным ведомства, около села Ошурково 38-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» хотел совершить обгон и столкнулся «Тойотой Хайс» под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП в медучреждение обратились семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как указано в публикации, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.