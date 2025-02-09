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В ДТП в Бурятии пострадали семь человек

В Бурятии произошло ДТП. Об этом 9 февраля сообщили в соцсетях местной ГАИ.

По предварительным данным ведомства, около села Ошурково 38-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» хотел совершить обгон и столкнулся «Тойотой Хайс» под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП в медучреждение обратились семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как указано в публикации, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.