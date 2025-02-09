Скончался народный артист СССР Олег Стриженов

Он умер на 96-м году жизни

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни, сообщили «Осторожно, новости».

Актер был госпитализирован из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Олег Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии «Золотой Орел» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

Он известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра» и «Пиковая дама».