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Россиянам назвали три популярные схемы мошенников перед 14 февраля
Например, фишинговые акции и скидки, то есть предложения якобы от известных брендов, которые приведут на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное программное обеспечение.

В МВД россиян предупредили об активизации кибермошенников в преддверии 14 февраля. Названы три популярные схемы обмана, передало ТАСС 9 февраля.

Первая — фейковые знакомства. Отмечается, что мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, общаются, а после выманивают деньги.

Вторая схема — ложные сайты доставки цветов и подарков. Злоумышленники предлагают скидки и эксклюзивные букеты, но после оплаты заказа прекращают общение с жертвой.

Третья — фишинговые акции и скидки, то есть предложения якобы от известных брендов, которые приведут на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное программное обеспечение.