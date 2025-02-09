Полицейские раскрыли две кражи в Рязани

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские раскрыли две кражи велосипедов с улицы города Рязани. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что от офиса курьерской службы, в которой он работает, похитили велосипед. Оперативники уголовного розыска опросили жителей окрестных домов и нашли людей, которые видели мужчину на пропавшем велосипеде.

Выяснилось, что к краже причастен 33-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Похищенный велосипед изъяли.

По предварительной информации, 33-летний рязанец начал употреблять синтетические наркотики и искал деньги на покупку запрещенных препаратов. Около офиса он заметил велосипед, который плохо закреплен парковочным тросиком. Мужчина сломал замок и украл велосипед. Транспортное средство он спрятал около дома. Позже хотел продать его.

Помимо этого, выяснилось, что злоумышленник причастен к аналогичной краже велосипеда, совершенной у офиса курьеров несколько дней назад.

Возбуждено уголовное дело.