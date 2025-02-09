Опубликован прогноз погоды на 10 февраля в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Ночью и утром местами ожидается туман. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет северо-восточный, до семи метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на 10 февраля в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет северо-восточный, до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -12, -7°С, днем — -8, -3°С.