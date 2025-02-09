На Сахалине ввели режим ЧС

Ночью 9 февраля в ведомство поступила информация, что в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно.

В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС муниципального характера после того, как на мель село иностранное грузовое судно. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В публикации сказано, что ночью 9 февраля в ведомство поступила информация, что в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно.

На борту находятся 20 человек экипажа, в медпомощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пояснил, что китайский корабль находился в порту на погрузке топлива, когда начался шторм. Судно должно было выйти в море, но экипаж, по предварительным данным, не справился с управлением.

На борту сухогруза, как уточнил губернатор, находится уголь, масло, дизельное топливо.