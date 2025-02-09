«Известия»: в России перестали расти цены на готовые квартиры

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в шести городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику.

В России перестали расти цены на готовые квартиры. Об этом 9 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как указано в публикации, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в шести городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику. Такой показатель зафиксировали в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Омске и Санкт-Петербурге. В остальных городах сохранился незначительный рост.

По мнению ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова, в дальнейшем рост цен может остановиться и в других городах.

В целом по стране средняя цена квадратного метра вторичного жилья выросла за прошлый месяц на 0,4%.