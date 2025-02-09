«Известия»: в России перестали расти цены на готовые квартиры
Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в шести городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику.
В России перестали расти цены на готовые квартиры. Об этом 9 февраля
Как указано в публикации, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в шести городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику. Такой показатель зафиксировали в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Омске и Санкт-Петербурге. В остальных городах сохранился незначительный рост.
По мнению ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова, в дальнейшем рост цен может остановиться и в других городах.
В целом по стране средняя цена квадратного метра вторичного жилья выросла за прошлый месяц на 0,4%.