Зеленский рассказал о новой системе призыва для 18-летних

Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что на следующей неделе правительство Украины намерено ввести системы контрактов, чтобы привлечь в армию молодых людей 18-24 лет, которые не подпадают под мобилизацию.

Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что на следующей неделе правительство Украины намерено ввести системы контрактов, чтобы привлечь в армию молодых людей 18-24 лет, которые не подпадают под мобилизацию. Об этом сообщает РБК в субботу, 8 февраля.

Как отметил Зеленский, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ… также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».

«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация», — сказал он, добавив, что подробности обнародуют в ближайшие дни.

Зеленский, как указано в публикации, не захотел уточнять, сколько человек, как ожидается, поступят на службу.

В публикации напомнили, что военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действует с 24 февраля 2022 года, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране снизили минимальный порог призыва с 27 до 25 лет.

Ранее стало известно, что на Украине представят изменения в закон о мобилизационном возрасте. Как отмечалось, речь идет о добровольном подписании контракта мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации.