Заместителем министра сельского хозяйства РФ стал уроженец Рязани

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заместителем министра сельского хозяйства России стал уроженец Рязани Максим Маркович. Соответствующая информация опубликована на портале правовых актов.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как указано на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, Максим Маркович родился в Рязани. В 2007 году окончил МГИМО.

В период с 2008 по 2010 был главным специалистом Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики РФ.

В 2010 году Максим Маркович стал заместителем начальника отдела Управления планирования и экономического анализа Федеральной службы по тарифам.

С 2014 по 2015 годы работал в рязанской коммерческой организации.

Также он занимал должность директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ.

Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства России