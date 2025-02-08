Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
-2°
Вск, 09
-1°
Пнд, 10
-1°
ЦБ USD 97.28 0.37 08/02
ЦБ EUR 101.22 0.54 08/02
Нал. USD 99.00 / 98.71 08/02 08:15
Нал. EUR 104.00 / 104.60 08/02 08:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
6 781
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
7 963
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
18 305
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
52 513
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВСУ атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону, повреждены 14 домов
По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили 18 БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками города и районы Ростовской области, в том числе Ростов-на-Дону и Чертковский район. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в соцсетях.

По его словам, после падения обломков дронов и БПЛА, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, повреждены жилые дома.

«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов», — говорится в сообщении.

По последним данным Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону повреждены окна и рамы в 14 многоквартирных жилых домах.

Уточняется, что также повреждения получили легковые автомобили, припаркованные около дома. Их число уточняется.

В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников.

По предварительным данным Юрия Слюсаря, погибших и пострадавших нет.

Минобороны сообщило в соцсетях, что ночью в субботу, 8 февраля, над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА. 18 дронов сбили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью, два — над Краснодарским краем.