ВСУ атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону, повреждены 14 домов

По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили 18 БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками города и районы Ростовской области, в том числе Ростов-на-Дону и Чертковский район. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в соцсетях.

По его словам, после падения обломков дронов и БПЛА, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, повреждены жилые дома.

«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов», — говорится в сообщении.

По последним данным Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону повреждены окна и рамы в 14 многоквартирных жилых домах.

Уточняется, что также повреждения получили легковые автомобили, припаркованные около дома. Их число уточняется.

В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников.

По предварительным данным Юрия Слюсаря, погибших и пострадавших нет.

Минобороны сообщило в соцсетях, что ночью в субботу, 8 февраля, над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА. 18 дронов сбили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью, два — над Краснодарским краем.