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В Рязанской области бюджетникам не выплатили положенные компенсации
Прокуратура установила, что администрация Пителинского округа не обеспечила своевременную выплату компенсаций на оплату жилья, отопления, газа и вывоз мусора работникам муниципальных учреждений за ноябрь и декабрь 2024 года. Денежные средства не получили педагоги, работники культурно-досуговой деятельности, сотрудники библиотек.

В Пителинском округе бюджетникам не выплатили положенные компенсации. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.

Надзорный орган установил, что администрация округа не обеспечила своевременную выплату компенсаций на оплату жилья, отопления, газа и вывоз мусора работникам муниципальных учреждений за ноябрь и декабрь 2024 года. Денежные средства не получили педагоги, сотрудники культурно-досуговой деятельности и библиотек.

Отмечается, что и.о. главы муниципалитета внесли представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.