В Рязани задержали мужчину за кражу со взломом из магазина

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в краже со взломом из магазина в Рязани. Об этом в субботу, 8 февраля, рассказала пресс-служба регионального УМВД.

В отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани ночью поступило сообщение о сигнале тревоги из магазина на улице Гагарина. Охранная система зафиксировала нарушение целостности наружного стекла.

Полицейские выехали на место и выяснили, что кто-то разбил окно магазина, забрался внутрь и похитил ящик пива.

Сотрудники полиции опросили жильцов ближайших к магазину домов и нашли очевидцев. Оперативники уголовного розыска организовали объезд окрестных дворов и заметили на лавочке человека с ящиком. Мужчину задержали.

По предварительной информации ведомства, 26-летний житель Рязанской области приехал в Рязань. Он гулял и решил выпить. Магазины были закрыты. Тогда злоумышленник разбил окно в супермаркете и украл ящик пива. Когда мужчина убегал, он споткнулся и разбил часть бутылок, остальное попытался выпить во дворе, но не успел.

Возбуждено уголовное дело.