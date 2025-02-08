В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории пострадавших от БПЛА многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в соцсетях.
По его словам, решение приняли на заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону.
Отмечается, что СК завершил работу на месте происшествия, обследовал территорию. Коммунальщики теперь могут приступить к восстановительным работам.
Специалисты газовых служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме.
Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперштаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба.
По словам Юрия Слюсаря, всем пострадавшим окажут помощь.
Напомним, ночью 8 февраля ВСУ атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону, повреждены 14 домов. По данным Минобороны, над территорией региона сбили 18 БПЛА.