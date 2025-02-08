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В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели после ночной атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Режим ЧС введен на территории пострадавших от БПЛА многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в соцсетях.

По его словам, решение приняли на заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону.

Отмечается, что СК завершил работу на месте происшествия, обследовал территорию. Коммунальщики теперь могут приступить к восстановительным работам.

Специалисты газовых служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме.

Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперштаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба.

По словам Юрия Слюсаря, всем пострадавшим окажут помощь.

Напомним, ночью 8 февраля ВСУ атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону, повреждены 14 домов. По данным Минобороны, над территорией региона сбили 18 БПЛА.