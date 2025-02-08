В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 8 февраля

Украина потеряла более 320 военнослужащих. Уничтожены два танка ВСУ, три боевые машины пехоты, 13 боевых бронемашин, 11 автомобилей

В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 8 февраля. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства.

Как указано в публикации, Украина потеряла более 320 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены два танка ВСУ, три боевые машины пехоты, 13 боевых бронемашин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), три пункта управления БПЛА.