В Госдуме призвали вернуть двойки за поведение в школах

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике считает, что это может стать одним из способов борьбы с травлей в школах

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал вернуть двойки за поведение в школах. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил он ТАСС.

По мнению Артема Метелева, оценки за поведение могут стать одним из способов борьбы с травлей в школах.

«Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно школьной травли», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществом о целесообразности введения в школах оценок за поведение и к 1 июля доложить ему об этом.