Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился в два раза

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 31,9 тысяч единиц.

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 31,9 тысяч единиц. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: экономика» со ссылкой на «Автостат».

Лидером по объему импорта новых легковушек среди марок стал Haval, из моделей чаще всего ввозили кроссовер Omoda С5.

Однако, как указано в публикации, число ввезенных авто с пробегом снизилось незначительно — на 2%, до 19,4 тысяч единиц. В импорте поддержанных машин лидирует бренд Toyota, а среди моделей — Honda Freed.