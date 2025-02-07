В рязанской поликлинике № 10 изменят работу процедурного кабинета

В медучреждении открыли дополнительные места для забора крови, перераспределили потоки пациентов.

В рязанской поликлинике № 10 изменят работу процедурного кабинета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что ранее жители жаловались на огромные очереди.

«Мы учли замечания пациентов, когда в процедурный кабинет для сдачи крови одновременно обратились свыше 70 человек, пришедших на профилактические мероприятия», — сказала завотделения медицинской профилактики поликлиники Светлана Зайцева.

В медучреждении открыли дополнительные места для забора крови, перераспределили потоки пациентов.

Те, кто проходит диспансеризацию и профилактические осмотры, ждать приходится не более 30 минут.