В Рязанской области ветврачи провели операцию щенку

Врачи Сапожковской районной ветстанции провели операцию месячному щенку по кличке Дунай. Они удалили у него рудиментарные пальцы на задних лапах. Как рассказали ветеринарные работники, дополнительные пальцы могут вызывать проблемы в будущем.

Врачи Сапожковской районной ветстанции провели операцию месячному щенку по кличке Дунай. Об этом сообщает ИД «Пресса» в пятницу, 7 февраля.

Отмечается, что ветврачи удалили рудиментарные пальцы на задних лапах. Операцию провели под местной анестезией.

Как рассказали ветеринарные работники, дополнительные пальцы могут вызывать проблемы в будущем. Отмечается, что они не выполняют никакой полезной функции и нередко становятся источником травм, воспалений и болей.

Щенки с рудиментарными пальцами могут испытывать дискомфорт при ходьбе, что может негативно сказаться на их развитии и привычках, добавили в сообщении.

Фото ИД «Пресса» предоставили в Сапожковской райветстанции