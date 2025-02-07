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В Рязанской области ветврачи провели операцию щенку
Врачи Сапожковской районной ветстанции провели операцию месячному щенку по кличке Дунай. Они удалили у него рудиментарные пальцы на задних лапах. Как рассказали ветеринарные работники, дополнительные пальцы могут вызывать проблемы в будущем.

Врачи Сапожковской районной ветстанции провели операцию месячному щенку по кличке Дунай. Об этом сообщает ИД «Пресса» в пятницу, 7 февраля.

Отмечается, что ветврачи удалили рудиментарные пальцы на задних лапах. Операцию провели под местной анестезией.

Как рассказали ветеринарные работники, дополнительные пальцы могут вызывать проблемы в будущем. Отмечается, что они не выполняют никакой полезной функции и нередко становятся источником травм, воспалений и болей.

Щенки с рудиментарными пальцами могут испытывать дискомфорт при ходьбе, что может негативно сказаться на их развитии и привычках, добавили в сообщении.

Фото ИД «Пресса» предоставили в Сапожковской райветстанции