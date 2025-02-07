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В Рязанской области супруги-мигранты организовали нарколабораторию
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Рязанской области супруги-мигранты организовали нарколабораторию. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что граждане одной из стран ближнего зарубежья — 37-летний мужчина и его 44-летняя жена — через мессенджер связались с неизвестными, причастными к сбыту наркотиков. От кураторов они получали указания по организации производства, обучающие материалы и деньги за выполненные заказы. Злоумышленники нашли в селе Окуньково Захаровского района частный дом, куда привезли полученные через тайники оборудование и прекурсоры. Изготовленный мефедрон планировали позже сбыть оптом.

Операцию по ликвидации лаборатории провели в мае 2024 года сотрудники УНК и УФСБ совместно с ГУНК МВД при силовой поддержке спецназа Росгвардии. В доме и хозяйственных постройках оперативники обнаружили и изъяли более 875 граммов готового наркотика, 21 канистру и две 300-литровые бочки с жидкостями, а также десятки предметов лабораторного оборудования.

За время функционирования лаборатории с февраля 2023 года было произведено мефедрона массой сухого остатка 3324 грамма.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Фигурантов заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.