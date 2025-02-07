В Рязанской области снова похолодает

Температура воздуха по области ночью опустится до -12, -7 градусов, местами до -15 градусов, днем до -7, -2 градусов.

В Рязанской области снова похолодает. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 8 февраля, переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -12, -7 градусов, местами до -15 градусов, днем до -7, -2 градусов.