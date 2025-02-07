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В Рязанской области арестовали иностранца за нападение, совершенное в 2012 году
По данным следствия, в августе 2012 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами в одном из населенных пунктов Рыбновского района Рязанской области напали на 61-летнего местного жителя с ножами. Они причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью. Также злоумышленники обокрали мужчину и скрылись.

35-летний иностранный гражданин, обвиняемый в разбойном нападении, заключен под стражу. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях.

По данным следствия, в августе 2012 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами в одном из населенных пунктов Рыбновского района напали на 61-летнего местного жителя с ножами. Они причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью. Также злоумышленники обокрали мужчину и скрылись.

Отмечается, что личность одного из фигурантов установили. Мужчину задержали. Он, по данным СК, после преступления покинул территорию России. Через некоторое время вернулся, полагая, что его длительное отсутствие позволит избежать привлечения к уголовной ответственности.

Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Рязанской области