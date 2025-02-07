В Рязани заочно осудят иностранца, укравшего более 20 тысяч литров дизельного топлива

В следкоме отметили, что в 2015 году 45-летний мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск.

В Рязани заочно осудят иностранца, укравшего более 20 тысяч литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК,

В следкоме отметили, что в 2015 году 45-летний мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. В составе организованной группы иностранец повредил магистральный нефтепродуктопровод и похитил более 20 тысяч литров дизельного топлива на общую сумму не менее 400 тысяч рублей. В составе группы он выполнял роль наблюдающего за обстановкой, а также принимал участие в транспортировке топлива к месту сбыта.

Отмечается, что АО «Транснефть — Верхняя Волга» причинен имущественный вред на сумму более 600 тысяч рублей, затраченных организацией на производство работ по ликвидации незаконной врезки.

Преступника нашли на территории иностранного государства. Уголовное дело направлено в суд.