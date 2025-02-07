В Рязани пройдет хоккейный турнир «Кубок Мужества»

С 8 по 9 февраля в ДС «Олимпийский» пройдет межрегиональный хоккейный турнир «Кубок Мужества», посвященный Году защитника Отечества в России.

В Рязани пройдет хоккейный турнир «Кубок Мужества». Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

С 8 по 9 февраля в ДС «Олимпийский» пройдет межрегиональный хоккейный турнир «Кубок Мужества», посвященный Году защитника Отечества в России. В нем примут участие 4 команды: действующие чемпионы дивизиона «Лига Надежды» Ночной хоккейной лиги в Рязанской области — команда десантного училища — «РГВВДКУ», призеры Золотого дивизиона Кубка ОАО «РЖД» — хоккеисты команды «Железные дороги Новороссии» из Донецка, 4-кратные чемпионы Minsk Cup — команда «Истребители» (г. Жуковский) и дебютанты Ночной хоккейной лиги Московской области — «Воскресенские медведи» из Воскресенска.

Организаторы турнира — команды Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги — ХК «Рязань-ВДВ» и ХК «Юнисон-Москва» отметили, что данный турнир станет праздником для болельщиков и спортсменов, а также позволит хоккеистам-любителям укрепить свои навыки и проверить силы на льду.

Игры пройдут на главной арене ДС «Олимпийский», вход свободный.

Расписание матчей:

8 февраля:

10:00 — матч «Истребители» (Жуковский) — «Воскресенские медведи» (Воскресенск);

11:30 — открытие турнира;

12:00 — матч «Железные дороги Новороссии» (Донецк) — «РГВВДКУ» (Рязань);

13:45 — матч «Воскресенские медведи» (Воскресенск) — «РГВВДКУ» (Рязань);

15:30 — матч «Истребители» (Жуковский) — «Железные дороги Новороссии» (Донецк).

9 февраля:

09:00 — матч «Железные дороги Новороссии» (Донецк) — «Воскресенские медведи» (Воскресенск);

10:45 — матч «РГВВДКУ» (Рязань) — «Истребители» (Жуковский);

13:00 — матч за 3 место;

14:45 — финал Плей-офф;

16:00 — награждение победителей и призеров соревнований.

Возрастное ограничение 0+