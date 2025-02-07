В Рязани откроется аналог магазина Pull&Bear

В Рязани откроется аналог магазина Pull&Bear. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ «Марко Молл».

На месте бывшего магазина Pull&Bear откроется обновленный магазин одежды Black&White. Он займет площадь 500 квадратных метров.

Открытие запланировано на 8 февраля 2025 года.

«Новый, более просторный магазин предложит покупателям расширенный ассортимент женской и мужской одежды. Black&White представит широкий выбор моделей, отвечающих последним тенденциям моды — от базовых вещей до ярких акцентных образов», — отметили в пресс-службе.