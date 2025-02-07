В Рязани ликвидируют свалку после сноса незаконно установленных гаражей

Всего префектура Октябрьского района с МКУ «Техобеспечение» убрали 11 сараев и 38 гаражей. Вывозить мусор помогает региональный оператор «Эко-Пронск».

В Рязани на улице Верхней вывозят несанкционированную свалку мусора. Она образовалась после демонтажа незаконно установленных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего префектура Октябрьского района с МКУ «Техобеспечение» убрали 11 сараев и 38 гаражей. Вывозить мусор помогает региональный оператор «Эко-Пронск».

Ранее неизвестные подожгли мусор, оставшийся после сноса гаражей на улице Верхней.