В российском регионе предложили полностью запретить аборты

Губернатор Вологодской области предложил обсудить полный запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Вопрос рассмотрят в феврале на большом совещании в правительстве области.

В российском регионе предложили полностью запретить аборты. Об этом сообщает Shot.

Губернатор Вологодской области предложил обсудить полный запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Вопрос рассмотрят в феврале на большом совещании в правительстве области.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе облправительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — сообщил Филимонов.