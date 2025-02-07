В России страховая пенсия обогнала инфляцию

По его словам, минимальная пенсия россиян в 2021 году была равна 8120,54 рубля, а в 2025 она увеличилась до 13278,4 рубля.

В России страховая пенсия обогнала инфляцию. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

Отмечается, что минимальная страховая пенсия россиян выросла на 63,52% с 2021 по 2025 года. Инфляция при этом составила 49,75%.

По его словам, минимальная пенсия россиян в 2021 году была равна 8120,54 рубля, а в 2025 она увеличилась до 13278,4 рубля.