В Недостоеве задержали мужчину в неадекватном состоянии

Он бегал по улице в одних брюках, затем снял их напротив машины ДПС.

В Недостоеве задержали мужчину в неадекватном состоянии. Видео опубликовал Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

На кадрах видно, что неизвестный находился на улице в одних брюках, которые затем снял напротив машины ДПС. Дебошир бегал вокруг патрульного автомобиля и размахивал руками. Несколько инспекторов смогли остановить его и увести.

«Микрорайон Недостоево, 21:22», — говорится в посте.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области редакции РЗН. Инфо сообщили, что гражданин был сразу же задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка.