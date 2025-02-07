В Минобороны Украины заявили, что 70% вооружения — помощь партнеров

Отмечается, что ВСУ остро нуждаются в поставках систем ПВО, тяжелой бронетехники, артиллерийских боеприпасов калибров НАТО.

В Минобороны Украины заявили, что 70% вооружения — помощь партнеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Укринформ».

Отмечается, что ВСУ остро нуждаются в поставках систем ПВО, тяжелой бронетехники, артиллерийских боеприпасов калибров НАТО. Ударные БПЛА дальнего радиуса действия, изготовленные в рамках украинских программ, на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет.