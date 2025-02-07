В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 7 февраля
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 370 человек, 11 танков, семь БМП.
В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 7 февраля. Информацию опубликовали в официальной сводке ведомства.
Там напомнили, что за прошедшие сутки российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 370 человек, 11 танков, семь БМП.