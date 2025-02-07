В Госдуме предложили ввести дополнительные выходные на еще два праздника

Отмечается, что депутаты готовят соответствующий законопроект.

В Госдуме предложили ввести дополнительные выходные на еще два праздника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

По его словам, Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными. Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.

Отмечается, что депутаты готовят соответствующий законопроект.

Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга.